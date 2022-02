“Cavalcades” : Patrice Guéritot montre le cheval à l'état pur

Un livre sur les chevaux montrés à l’état pur, pas de cavalier, ni selle, ni bride…

Le cheval est libre, le photographe a une intuition naturelle pour capturer le bon moment, et il rend hommage à la noblesse du cheval. Mélange de beauté et de puissance de cette merveilleuse créature avec laquelle Patrice Guéritot entretient une relation de complicité.

Plus de 500 magnifiques photos en pleine page ou double-page de ces chevaux qui demeurent le symbole fascinant et universel de la liberté.

«Cavalcades»

Patrice Guéritot 600 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

“Après un livre qui fait référence sur la fantasia au Maroc, Patrice Guéritot s’attelle à retranscrire cette complicité qu’il a développée depuis tant d’années avec eux, mais cette fois en totale liberté. Photographe et quasi peintre numérique, il magnifie et optimise couleurs et lumières, donnant naissance à un véritable univers qui lui est propre : son style est désormais marqué.”

Cavalcades, de Patrice Guéritot, éditions Patrice Guéritot (2021).

Commandez ce livre au prix de 600 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60