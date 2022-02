Beaux-livre, l’art de la tbourida

Ce Beau-livre raconte l’histoire de la fantasia au Maroc et de l’art équestre dans la vie quotidienne des Marocains, dans leurs fêtes.

Et ce à travers la chanson, la littérature, la photographie, la peinture orientaliste et la peinture marocaine qui ont chanté le cheval.

Un ouvrage dédié au cheval et à l’art multiséculaire de la tbourida, art qui plaçait le cheval au centre de la société marocaine et de ses préoccupations. Ce livre est trilingue (arabe, français et anglais)

«Tbourida»

Tbourida, de Ettayeb Houdaïfa, éditions Marsam (2012).

