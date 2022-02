Beau-livre : le cheval dans l’art marocain moderne

La présence du cheval est constante dans l’imaginaire populaire marocain en tant que symbole de bravoure, de fierté et de générosité.

Ce n’est pas étonnant que ce noble animal soit associé à nos fêtes et moussems et qu’il ait inspiré des créations littéraires, plastiques et même artisanales.

Cet ouvrage se propose de donner à voir un panorama le plus large possible, de la représentation du cheval dans l’art marocain moderne avec sa richesse et sa diversité…

Ce Beau-livre se veut une vitrine d’un art ancestral au Maroc, est rédigé en arabe, en français et en anglais.

«Le cheval dans l’art marocain moderne»

Rachid Chraibi 900 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Le cheval dans l’art marocain moderne, sous la direction de Rachid Chraïbi, éditions Marsam (2021). Commandez ce livre au prix de 900 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60