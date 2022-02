Jamaâ Baida : la restitution des papiers de Ben Abdelkrim par la France “serait entendre la voix de la raison et de l’équité”

En janvier 2021, le directeur des Archives du Maroc, Jamaâ Baida, amorçait le processus de restitution des “papiers de Ben Abdelkrim” : des archives précieuses relatives à Abdelkrim El Khattabi, saisies en 1926 par les troupes françaises suite à la reddition du leader rifain. Un siècle plus tard, celles-ci se trouvent actuellement aux Archives diplomatiques de France. En février 2022, soit près d’un an après la première requête des Archives du Maroc, aucune approbation pour la restitution de ces archives n’a encore été formulée du côté français. “Ces archives permettraient, même si elles ne contiennent pas de nouveaux récits, d’apporter non seulement un autre éclairage sur l’histoire du Maroc et de cette région en particulier, mais aussi sur la personnalité d’El Khattabi, un valeureux résistant contre le colonialisme espagnol et français”,…

