Covid-19 : vers la fin des restrictions au Maroc ?

La déclaration de Mouad Merabet, coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, a soufflé comme un vent d’optimisme, lundi 21 février. En affirmant que la vague Omicron est en phase de préclôture et que le Maroc passe au niveau vert de transmission du virus pour l’essentiel des régions, chacun se pose légitimement désormais une question : à quand la fin des restrictions ? Au premier chef, l’interrogation du professeur Azeddine Ibrahimi qui, sous forme de plaidoyer, demandait sur sa page Facebook dimanche 20 février “un calendrier précis pour la levée progressive des restrictions”, car “en tant qu’individus, nous sommes mentalement fatigués de l’incertitude de la situation, (…) nous avons besoin d’indicateurs et de décisions rassurantes”. Le membre du…

