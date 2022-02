Les prix de l’or grimpent avec l’escalade de la crise ukrainienne

Malgré une légère baisse des cours de l’or vendredi, les prix du métal précieux restent proches du seuil des 1900 dollars l’once (28,35 grammes). Une hausse causée par la demande des investisseurs, craignant un déclenchement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui engendrerait de grandes pertes dans d’autres investissements, selon le Wall Street Journal (WSJ).

Selon le co-chef de la stratégie d’investissement chez John Hancock Investment Management, Matt Miskin, cité par le WSJ, “les investisseurs recherchent une couverture géopolitique (…). Les étoiles s’alignent en substance pour une éruption de l’or”.

Selon une note d’analystes de Bank of America, “d’importants bouleversements se cachent derrière l’inflation, les taux d’intérêt et les mouvements de devises, ce qui renforce l’intérêt de détenir le métal jaune dans un portefeuille et soutient notre prévision d’un prix moyen de l’or de 1925 dollars l’once pour 2022”.

Pour Matt Miskin, les augmentations des tensions pourraient faire passer l’or au-dessus de son record de clôture d’août à hauteur de 2051,50 dollars en quelques mois.

Face à l’augmentation de la valeur de l’or, le Bitcoin a vu sa valeur baisser, peinant à prouver sa capacité à servir de valeur refuge lors de problèmes géopolitiques tels que ceux ayant lieu en Ukraine.

Considérée comme un or numérique, la cryptomonnaie la plus performante des dix dernières années se voit peu à peu délaissée par les investisseurs, n’ayant aucune visibilité sur son évolution dans le contexte géopolitique actuel.