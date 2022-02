[Tribune] Aziz Akhannouch face à la tempête parfaite

Dire que le Maroc fait face à un contexte économique tendu serait un euphémisme. Au vrai, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. La loi de Murphy se déploie devant nos yeux, impitoyable. Comme lame de fond, il y a les ravages du Covid-19 sur le tissu économique et social. La croissance enregistrée en 2021 a laissé penser que la situation s’améliorerait, mais la forte progression du PIB n’a été que la conséquence d’un effet mécanique de rattrapage. La casse sociale et l’asthénie du monde des affaires sont plus que jamais d’actualité. En dépit de la réouverture des frontières, la crise s’étire et les maigres prévisions de croissance en 2022, à peine 2,9 % selon le HCP, n’arrangent rien. D’autant que le pays fait face à ce qui pourrait être la pire sécheresse des trois dernières décennies. La campagne d’irrigation est déjà fortement compromise si ce n’est déjà aux oubliettes, et les 80 millions de quintaux prévus dans la Loi de…

