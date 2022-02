Julie Lanckriet Goerig : “Il faut en finir avec le prisme négatif sur la Méditerranée”

Q u’est-ce que l’Emerging Mediterranean et l’Académie des Talents de la Méditerranée ?

Emerging Mediterranean est un programme qui cible les entrepreneurs du digital autour de projets sur la Méditerranée. En deux ans, nous avons identifié 500 start-ups. Nous en avons accompagné 60 et financé 10, dont des start-ups du Maroc. Le projet d’Académie des Talents de la Méditerranée s’est construit en parallèle. Moins axé sur l’entrepreneuriat, il porte principalement sur des initiatives artistiques, culturelles et historiques afin de forger un nouveau monde méditerranéen. La région est souvent vue sous un prisme négatif. Nous voulons mettre en avant ses histoires communes et porter des initiatives positives en s’appuyant sur une jeunesse engagée, créative et qui…