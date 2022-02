Rabat-Salé, Meknès, Fès et Marrakech : nos belles villes, “de Bab en Bab”

R abat-Salé de Bab en Bab

De Bab L’Oudaya à la Place Souk Laghzel. De Bab L’Oudaya à Bab Al-Bahr. La Balade du Corsaire. De Bab l’Oudaya à Bab El-Had. De Bouiba à Bab Tbane. De Bab Al-Bahr à Bab Diwana. Promenade au centre-ville. Promenade dans Le Chellah. Rabat, coup d’œil à quelques monuments épars. Promenade en tram de Rabat à Salé.

Salé-Médina, de Bab Mrissa à Bab Cha’fa. Salé, de La Marina à La Kasbah des Gnaoua. De Salé à Mehdiya. Les environs de Salé…

La capitale du Maroc et sa sœur jumelle sont au centre de ce guide qui les fait connaître au visiteur. Et le voyage vaut le détour car les deux villes sont au centre de l’histoire millénaire du royaume.

«Rabat-Salé de Bab en Bab»

Meknès de Bab en Bab

Meknès, la ville de Moulay Ismaïl, le puissant roi alaouite, contemporain de Louis XIV, qui en a fait la capitale de l’un des royaumes les plus puissants de son époque, c’est-à-dire entre le 17e et le 18e siècle.

Des vestiges de Volubilis la Romaine à Moulay Idriss Zerhoun, héritage des Idrissides, fondateurs de la ville il y a plus de 1200 ans, et en pénétrant dans la ville impériale, ce guide revient sur les monuments historiques à visiter et les endroits qu’il faut connaître pour saisir cette ville qui demeure la moins connue et la moins visitée des villes impériales du royaume.

«Meknès de Bab en Bab»

Fès de Bab en Bab

La ville spirituelle, la ville de la première université du monde, une histoire riche et un rayonnement universel, au temps où l’Europe connaissait un Moyen-âge impitoyable, avec sa misère et ses épidémies récurrentes. Fès était déjà là, debout, en train d’écrire les plus belles pages de l’histoire du Maroc.

Ce manuel essaie d’en faire connaître quelques facettes, certainement pas toutes, car elles sont tellement nombreuses qu’un seul livre n’y suffit pas. La Médina, vue du haut des collines de Borj Nord ou de Borj Sud, est un labyrinthe, mais en faisant confiance à ce guide, on peut s’y promener avec assurance.

«Fès de bab en bab»

Marrakech de Bab en Bab

Cet ouvrage présente une carte générale de la ville ainsi qu’un certain nombre de propositions de balades à travers la ville. Chaque balade est accompagnée d’un plan où sont dessinés les principaux monuments historiques et les hauts lieux touristiques. Marrakech regorge en effet d’endroits à voir, à mémoriser, car toute l’histoire du Maroc est partie de là, des Almoravides aux Saadiens en passant par les Almohades.

Ce n’est pas pour rien que la ville ocre figure parmi les villes les plus visitées au monde. Ce manuel essaie de vous la faire connaître au mieux, d’exploiter tout ce qu’elle propose.