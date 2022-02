Maroc-Israël : Royal Air Maroc se prépare à lancer son premier vol direct reliant Casablanca à Tel-Aviv

Initialement prévue pour le 12 décembre 2021, la première liaison aérienne entre Casablanca et Tel-Aviv assurée par Royal Air Maroc est programmée mardi 1er mars, à partir de 23 h 55. Un aller simple coûtera environ 2600 dirhams en classe économique.

Alors que la compagnie n’a pas encore officiellement communiqué à ce propos, son site web dévoile déjà la programmation de trois vols réguliers par semaine.

Les vols, qui dureront moins de cinq heures et demie, décolleront depuis Casablanca tous les mardis, jeudis et dimanches à 23 h 55. Quant aux vols au départ de Tel-Aviv, ils seront programmés tous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, depuis l’aéroport Ben Gourion à partir de 8 h 10 (heure locale).

Pour rappel, Royal Air Maroc a signé, en octobre 2021, en marge de la 77e assemblée générale de l’Association du transport aérien international (IATA), tenue les 4 et 5 octobre à Boston (États-Unis), un protocole de coopération avec la compagnie israélienne El Al, régissant l’opération des services de transport aérien entre les deux pays à travers leurs deux hubs respectifs, à savoir l’aéroport Mohammed V de Casablanca et l’aéroport international Ben Gourion à Tel Aviv.