“Le marchand d’épices”, le carnet de course de Hicham Ait Almouh

En août 2019, Hicham Ait Almouh, journaliste à Casablanca, a entrepris la folle aventure de courir de Casablanca jusqu’à Ksar Ich, soit 900 kilomètres.

Dans Le marchand d’épices, un carnet de voyage qu’il vient de publier, il raconte ce voyage fabuleux qu’il a effectué sous la fournaise estivale.

Le trajet choisi entre la capitale économique et ce village, situé à l’est du Maroc, n’est pas anodin. En fait, le contraste entre les métropoles marocaines et plusieurs zones reculées du pays confère à ce voyage un caractère social. Amateur de course à pied et de voyage à vélo, la pratique du sport a été pour lui une base solide pour ce voyage.

«Carnet de voyage "Le marchand d'épices"»

Le marchand d'épices. Carnet de voyage, de Hicham Ait Almouh,

