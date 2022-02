L’ASMEX et la CMA-CGM présentent une plateforme digitale gratuite en faveur des exportateurs

Baptisée Networking Services, cette plateforme peut représenter une solution efficace et opérationnelle pour les exportateurs marocains qui auront accès à un large réseau de partenaires, pour pouvoir atteindre de nouveaux marchés à travers la mise en relation et le développement commercial gratuit, ainsi que la possibilité de négociation en ligne, ce qui permettra aux exportateurs de diminuer les risques liés aux transactions.

“Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’association pour mettre à disposition des membres toutes les informations nécessaires pouvant les aider au niveau logistique, afin de permettre aux produits marocains d’atteindre les marchés extérieurs dans les meilleures conditions, et avec des prix compétitifs”, a indiqué lors du webinaire Abdelaziz Mantrach, le vice-président de l’ASMEX et président de la commission logistique de l’association.

À ce titre, parmi les avantages de cette plateforme exclusivement B to B, figure la possibilité pour les acheteurs et les vendeurs d’exercer et suivre leurs activités en ligne et de bénéficier d’un réseau diversifié de partenaires, avec une réduction des coûts marketing, en plus d’offrir un panel de produits de qualité provenant de diverses industries.