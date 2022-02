Rachid Talbi Alami lance une étude sociologique sur les attentes des Marocains 

Quelles sont les attentes des Marocains ? Cette question fait l’objet d’une étude sociologique lancée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, à destination des parlementaires. En partenariat avec des professeurs de sciences sociales et des étudiants en master, les résultats de cette étude devraient profiter aux élus dans l’exercice de leurs missions au sein de l’hémicycle.

“Fournir aux députés des données objectives et scientifiques”

L’objectif de cette étude ? “Fournir aux députés des données objectives et scientifiques sur les attentes des Marocains”, répond Rachid Talbi Alami sur 2M, lors de son passage dans l’émission “Invité avec Ramdani”. “Nos élus proviennent de différentes régions, cette étude va relever les principales priorités, leur permettant d’identifier les grandes problématiques, notamment dans la législation”, poursuit le président de la Chambre des représentants.

Pour l’ancien ministre et cadre du RNI, cette étude servirait également aux missions des députés au sein du Parlement. “Pour qu’il n’y ait plus de fausse impression en s’intéressant à des petits sujets, compte tenu seulement de leur médiatisation, au détriment de sujets qui concernent la majorité”, dit celui qui avait présidé aux destinées de la première chambre entre 2014 et 2016.

“Elle permettra aussi de mettre sous les projecteurs des grandes problématiques que pourraient soulever les Marocains et auxquelles les députés ne prêtent pas attention”, conclut-il.