Fès : les commerçants victimes de l’incendie dévastateur du marché Rcif

Dans une déclaration faite à SNRTNews, Al Bahi indique que 27 magasins ont pris feu. Après les premières flammes dans des magasins d’alimentation, l’incendie s’est propagé vers les différents magasins vendant des vêtements. Al Bahi a également indiqué que ces magasins étaient complètement détruits.

Aux premières heures ce mercredi matin, selon le même porte-parole, s’est tenue la première réunion de la Chambre de commerce de Fès afin d’étudier la situation des commerçants et artisans qui ont été touchés par cet incident, en présence des représentants des marchands et du gouverneur de la ville.

Le porte-parole a déclaré que le gouverneur avait donné ses instructions pour restaurer toutes les boutiques du marché touchées par l’incendie, jusqu’à ce qu’une formule définitive soit trouvée pour indemniser les commerçants des dégâts matériels qu’ils ont subis, d’autant plus que ce marché est l’un des plus grands de la ville de Fès et joue un rôle vital dans le commerce.

Ce mercredi, Abdel-Majid Fassi Fihri, député parlementaire du Parti de l’Istiqlal, a interrogé le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, sur “l’incendie qui s’est déclaré dans l’ancien marché Rcif de Fès” dans une question écrite relayée par TelQuel Arabi. Il en a profité pour évoquer “l’absence de caserne de protection civile dans cet arrondissement” qui a eu un impact “significatif sur l’ampleur de cette catastrophe, qui nécessite la mise à disposition d’un centre permanent pour l’unité de protection civile afin d’éviter tout retard en cas d’incidents similaires”.

Enfin, parmi ses différentes interrogations, le député a réclamé “l’ouverture d’une enquête concernant les circonstances de cet accident”.