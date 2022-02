Rayan, visage d’une tragédie socio-économique ?

La tourmente a duré cinq jours et elle résonne encore quelque part en nous. Une centaine d’heures où un pays, et bien au-delà, a vécu en direct les journées de forage pour extraire le petit Rayan Oram, 5 ans, tombé accidentellement, ce 1er février, dans un puits d’à peine 45 centimètres de diamètre et 32 mètres de profondeur. Une course contre la montre compliquée par les difficultés techniques d’un sauvetage où chaque heure passée rendait infime la possibilité de revoir un sourire enfantin. Malgré tous les efforts déployés, le petit garçon n’a pas survécu.

“Les accidents de ce type surviennent souvent en milieu rural et ne datent pas d’aujourd’hui” Samya El Mousti, directrice de SOS villages d’enfants Maroc

Derrière le drame, se pose la question de la protection de l’enfance dans les…