Miklós Erik Tromler, ambassadeur de Hongrie : “L’UE doit forger une relation d’égal à égal avec le Maroc”

Par un 7 décembre glacial à la Ferenc-Puskas Arena, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a taquiné le ballon rond avec ses homologues du groupe de Visegrád (ou V4), qui réunit la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Mais plus qu’un échange de passes, le diplomate a esquissé ce qui ressemble à un pas de côté par rapport aux alliances traditionnelles du royaume. Les discussions lors de cette réunion qui accueille pour la première fois un pays du Maghreb , ont “permis de faire connaître les positions mais aussi les politiques prônées par le Maroc dans un ensemble régional où on ne l’entend que très peu”, rapportait à TelQuel une source proche du…