L’ONDA annonce la naissance d’un bébé à l’aéroport Mohammed V de Casablanca

Journée spéciale à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, où une petite fille est née hier, jeudi 10 février. La maman venait d’atterrir, en provenance de la capitale malienne Bamako. Elle se porte bien ainsi que son nouveau-né, selon un tweet de l’Office national des aéroports (ONDA).

Today is a special day ! 🎉

Casablanca Mohammed V airport welcomed its youngest passenger 👶

A courageous Mother, assisted by our medical team, gave birth to a beautiful little girl. Congratulations, we wish the baby and the mother all the best. pic.twitter.com/qzZ7fFkl5G

— ONDA (@ondaofficiel) February 10, 2022