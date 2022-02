Hassan Benaddi : “Le 8 septembre 2021 ne pourrait être qu'une victoire à la Pyrrhus”

Interrogé par un journaliste, le lendemain de la constitution du nouveau gouvernement, j’avais répondu que, pour ma part, je préférais réserver tout jugement de valeur pour plus tard et me concentrer, sur le moment, à l’essentiel. Ce qui venait de se passer, le 8 septembre 2021, était beaucoup plus important qu’une simple opération électorale. L’éviction par les urnes du parti islamiste légal, mesurée à sa juste valeur par les observateurs avertis, marque un tournant dans l’évolution politique du Maroc moderne et consacre, encore une fois, l’originalité de sa laborieuse progression sur la voie de la modernisation et de la réforme. Sur cette voie, une séquence historique vient en effet de se terminer.

Consensus du pire

Elle avait commencé au lendemain du 16 mai 2003. Ce jour-là, Casablanca était secouée par plusieurs attentats terroristes, plongeant le pays dans un émoi sans précédent. Très vite, au sein de la classe…