Amine Diouri : “Nos grandes entreprises sont en réalité, à l’échelle du monde, des PME”

L ’année 2021 a été marquée par un doublement des concentrations économiques. Comment l’expliquez-vous ?

Les concentrations économiques, bonne ou mauvaise chose ?

Nous avons vu beaucoup d’entreprises souffrir de la crise, avec des baisses de chiffre d’affaires et des rentabilités moindres. En concentrant plusieurs acteurs, nous augmentons mécaniquement le chiffre d’affaires. Cela permet de contrer l’effet de la crise. D’autre part, un acteur plus gros en termes de chiffre d’affaires permet de réaliser plus d’investissement, plus d’emplois et plus d’acquisitions. Au niveau mondial, les fusions-acquisitions ont fortement augmenté en 2021 pour les mêmes raisons.

Amine Diouri

“ Deux grandes entreprises chez nous qui se concentrent peuvent investir, acquérir et grossir sa masse critique et…