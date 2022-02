Dangereux, nombreux mais nécessaires : la mort du petit Rayan lance le débat sur les puits clandestins

Cinq longs jours et cinq longues nuits. Entre le mardi 1er et samedi 5 février, le Maroc tout entier est resté suspendu aux tentatives de sauvetage du petit Rayan, 5 ans, tombé dans un puits asséché d’à peine 45 centimètres de diamètre et 60 mètres de profondeur, dans le village d’Ighrane près de la province de Chefchaouen.

Son père réparait l’excavation profonde quand son fils s’y est accidentellement engouffré dans l’après-midi du mardi 2 février. Les premiers jours, on espérait retrouver le petit garçon en vie. La difficulté technique du sauvetage, du fait de l’étroitesse de la cavité, et surtout de la solidité de la roche et des risques d’éboulement du terrain, amenuisait cet espoir chaque jour davantage.