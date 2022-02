Yasmine Benamour, DG de HEM : “Désormais l’incertitude est devenue la seule certitude”

TelQuel : La soudaine résurgence du virus à travers le variant Omicron tempère les espoirs d’un net rebond de l’économie en 2022. Quelles opportunités et quels défis entrevoyez-vous au cours de cette année qui débute ?

Yasmine Benamour : L’élément dont nous sommes aujourd’hui le plus sûrs est que cette pandémie de Covid-19, et particulièrement son variant Omicron, ont installé le phénomène d’incertitude comme un élément de contexte désormais normal. L’incertitude est donc devenue la seule certitude, le new normal comme certains aiment à l’appeler. Il nous faut donc faire le deuil de notre mode de fonctionnement d’antan et adopter un nouveau paradigme pour nos organisations, désormais fondé sur au moins deux facteurs primordiaux. D’abord, l’agilité qui…