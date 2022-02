Mort du petit Rayan : l’ONU et Washington expriment leurs condoléances

Lors de son point de presse quotidien, le porte-parole adjoint du Secrétaire général de l’ONU, Farhan Haq, a indiqué que le Secrétaire général, Antonio Guterres, est “attristé par cette nouvelle. Nos cœurs sont avec la famille (de Rayan) et sa communauté”. “Nous saluons le travail et le temps consacré par les secouristes pour sauver le petit Rayan”, a-t-il ajouté.

Ce même lundi, le département d’État américain a fait part des “plus sincères condoléances à la famille de Rayan et à tous les Marocains” suite au tragique décès de l’enfant de 5 ans.

“Aujourd’hui, nous pleurons avec le peuple marocain alors qu’il pleure le décès de Rayan Oram, cinq ans, décédé tragiquement après être tombé dans un puits dans la région nord du pays la semaine dernière — malgré une opération de sauvetage héroïque de quatre jours”, a indiqué le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price dans un communiqué.

Il a ajouté qu’“à l’instar des millions de personnes dans le monde, nous avons été impressionnés par le dévouement de l’équipe de secours et la solidarité du peuple marocain alors qu’ils gardaient espoir pour la survie de Rayan”.

Des réactions qui témoignent de l’impact et de l’ampleur de cet accident tragique à l’échelle internationale et qui viennent s’ajouter aux centaines de messages de condoléances et de soutien des différentes institutions touchées par la cause du pauvre enfant, qui aura résisté pendant 5 jours alors que des unités de sauvetage vivaient une course contre la montre et travaillaient d’arrache-pied avec les yeux des Marocains sur place et des internautes rivés sur eux.

(avec MAP)