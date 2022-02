Désintox : Abdeladim El Hafi exerce toujours ses fonctions en tant que Haut-commissaire aux Eaux et forêts

Alors que certains médias nationaux ont rapporté sa suspension par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, Abdeladim El Hafi exerce toujours ses fonctions en tant que Haut-commissaire aux Eaux et forêts, selon le secrétaire général du département des Eaux et forêts Abderrahim Houmy, contacté par TelQuel.

“Certes, le département est rattaché au ministère de l’Agriculture, mais M. El Hafi possède un statut de Haut-commissaire, il a été nommé par un Dahir, donc seul un autre Dahir pourra mettre fin à ses fonctions”, nous explique Abderrahim Houmy, précisant que la suspension d’un tel haut fonctionnaire de l’État ne se fait pas de cette manière.

Le secrétaire général du département des Eaux et forêts a également mis en exergue que le décret cité par les médias ayant fait circuler ces rumeurs ne signifie pas la suspension du Haut-commissaire, mais attribue la tutelle du département, à titre transitoire, au ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, et ce, en attente de l’activation des missions de la future Agence nationale des eaux et forêts.

Selon Abderrahim Houmy, la nomination d’un directeur général de l’agence supprimera automatiquement le poste du Haut-commissaire aux Eaux et forêts.

Pour rappel, le conseil de gouvernement avait approuvé le 12 mai 2021 un projet de loi portant création de l’Agence nationale des eaux et forêts. Cette agence aura pour mission l’exécution de la politique gouvernementale en matière de gestion des espaces forestiers et de lutte contre la désertification, et la définition des règles de création et de gestion des réserves et parcs nationaux.

L’activation de ces missions dépend toujours de la nomination du directeur général et de la définition du statut des employés de l’agence.