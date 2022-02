La RAM met à jour les conditions d’entrée sur le territoire national

Dans un tweet publié ce matin, Royal Air Maroc a annoncé la mise à jour des conditions d’accès au territoire national.

Le transporteur aérien national avertit ainsi les passagers de plus de 18 ans de l’obligation de présenter un pass vaccinal et un test PCR négatif datant de moins de 48 heures avant le départ. Ils sont également invités à renseigner un formulaire de santé et à le signer.

Quant aux passagers de 6 à 18 ans, ils doivent présenter un test PCR négatif ne dépassant pas les 48 heures, et remplir et signer le même formulaire sanitaire.

Les passagers de moins de 6 ans sont exclus du critère du PCR, mais obligés de télécharger une fiche sanitaire en ligne à imprimer, à renseigner et à signer avant le check-in.

Certaines mesures supplémentaires auront lieu à l’arrivée dans les aéroports marocains, notamment des tests antigéniques pour les voyageurs de plus de 6 ans.

