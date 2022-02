JO-2022 : la cérémonie d’ouverture a débuté, Pékin va rentrer dans l’histoire

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2022 a débuté vendredi à 20 h locales (13 h GMT+1) et va permettre à Pékin d’entrer dans l’histoire olympique en devenant la première ville à avoir organisé les Jeux d’été et d’hiver, dans un contexte lourd, entre Covid, tensions diplomatiques et polémiques.

Par Afp