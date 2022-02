Driss Lachgar : “L’USFP ne s’est jamais mieux porté” (sic)

A u lendemain des élections du 8 septembre, vous avez annoncé que vous n’alliez pas briguer un troisième mandat. Pourquoi avez-vous finalement présenté votre candidature lors du 11e congrès de l’USFP?

En effet, je n’avais pas l’intention de me re-présenter. Mais, honnêtement, j’étais un peu sous pression pour trouver un successeur. Pendant plusieurs semaines, j’ai approché des camarades qui ont décliné. En parallèle, on voyait arriver des candidatures qui ne répondaient pas aux attentes des membres du parti. C’est alors que se sont multipliés les appels des militants et responsables locaux et nationaux, notamment durant les dernières semaines. Ces appels ont fini par me convaincre. Je parle des positions de responsables régionaux et provinciaux, ensuite celles des groupes parlementaires à l’unanimité, et enfin celles du bureau politique, unanime aussi. J’ai donc déposé ma candidature à leur demande par égard envers mes frères et sœurs…