Adil Lamnini : “Il faut créer une agence ‘Made in Morocco’”

Q ue vaut la marque Maroc en 2022 ?

Le malheur causé par la crise Covid a été extrêmement positif pour la marque Maroc. On a fait un bond d’une dizaine d’années grâce à une politique de reconcentration sur la production nationale, à notre capacité à créer de la valeur et à mobiliser les opérateurs économiques marocains.

“Auparavant, créer du Made in Morocco était un handicap, à cause du déficit d’image de la marque Maroc” Adil Lamnini

Auparavant, créer du Made in Morocco était un handicap, à cause du déficit d’image de la marque Maroc. Aujourd’hui, on sait que mettre en avant les couleurs de son drapeau, son savoir-faire, sa capacité à créer de la qualité, permet de générer du revenu…