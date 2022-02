Hamid Bentahar : “Le Maroc a pris du retard par rapport aux destinations touristiques concurrentes”

TelQuel : Le Maroc a annoncé la réouverture des frontières le 7 février prochain. Avec quel moral les professionnels du tourisme s’y préparent-ils ?

Hamid Bentahar : C’est une nouvelle que nous accueillons avec beaucoup d’optimisme et une lueur d’espoir. Depuis plus de deux mois, nous n’avons cessé de marteler le besoin vital pour les entreprises du secteur de rouvrir les frontières. Nous espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne et que les frontières vont rester ouvertes. Nous espérons également que nos partenaires publics et privés feront ce qu’il faut pour mutualiser les efforts et rétablir la confiance des prescripteurs de voyages internationaux.

“Le travail va être rude pour rattraper les destinations concurrentes qui n’ont jamais fermé” Hamid Bentahar

Maintenant que les conditions d’entrée sont connues, nos partenaires vont pouvoir…