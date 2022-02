Alshaya Morocco, distributeur de Starbucks et H&M, réduit son capital de 77 MDH

Le groupe, qui distribue au Maroc la marque de prêt-à-porter suédoise H&M et la chaîne américaine de cafés Starbucks, a ainsi baissé son capital de 142 millions de dirhams à 65 MDH, lors d’une assemblée générale extraordinaire du conseil d’administration, tenue le 22 décembre dernier.

Al Shaya a été fortement pénalisée par la crise économique liée au Covid-19. En 2018 déjà, Alshaya avait décidé de fermer ses enseignes American Eagle Outfitters présentes au Morocco Mall et à AnfaPlace. « Ses magasins Pinkberry, Mothercare, Next ou encore Payless, avaient auparavant quitté le marché marocain en raison de performances bien médiocres », rappelait en juin dernier Le Desk.

Le patron d’Al Shaya, Mohammed Alshaya, est l’un des businessmen les plus riches du Golfe et de la planète. La richesse de la famille koweitienne est estimée à plus de 6,5 milliards de dollars.