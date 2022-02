Aziz Akhannouch attendu au Qatar en fin de semaine

Un nouveau déplacement à l’étranger pour Aziz Akhannouch. Après Riyad, Glasgow et Abou Dhabi, le chef du gouvernement est attendu ce week-end à Doha. Selon nos informations, le patron de l’Exécutif y présidera une délégation composée de plusieurs ministres. À l’ordre du jour, la signature de plusieurs conventions bilatérales avec le gouvernement qatari. Ce déplacement est le troisième du genre réservé par Aziz Akhannouch aux pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) en moins de quatre mois à la tête du gouvernement. Après les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, cette visite au Qatar, prévue ce week-end, confirme la volonté du royaume de consolider son partenariat stratégique avec les émirats et monarchies du Golfe. Pour rappel, le CCG s’était engagé, en décembre dernier, à soutenir “la préservation de la sécurité” ainsi que la “stabilité et l’intégrité territoriale” du Maroc. Réunis en Arabie saoudite, les dirigeants du Golfe avaient souligné “l’importance du partenariat stratégique privilégié” qu’ils entretiennent avec le royaume. Un…

