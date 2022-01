“The Puppet Master” : sur les traces d'un maître de la manipulation british

Des personnes s’installent devant une caméra, dans une ambiance morose et un silence éloquent. Ils témoignent, avec tristesse, de ce qui leur est arrivé. Sophie et Jake ont la vingtaine, ils sont frères et sœurs. Ils veulent retrouver leur mère, qu’ils n’ont plus revue depuis 2014, lorsqu’elle est partie avec son petit ami. Puis c’est au tour de John, un quinquagénaire, de raconter son traumatisme et l’escroquerie dont il a fait l’objet en 1993. Ensuite, c’est Sarah qui témoigne, en larmes, de sa propre disparition et de ce qu’elle a fait subir à ses parents. à deux intervalles temporels différents, toutes ces personnes ont un point en commun : elles ont été manipulées et escroquées par une seule et même personne, Robert Hendy-Freegard.

Des âmes sous influence

Tout commence en 1993 lorsque John, encore étudiant à l’université, fait la connaissance d’un barman. Ce dernier s’appelle Rob et lui…