“On se connaît… ou pas” : un jeu, des smartphones, des secrets de couples

C’est le premier film de la région Mena produit par Netflix. Et il en vaut la chandelle, tant par son rythme, sa mise en scène très proche des personnages et l’interprétation bouleversante des comédiens. Et c’est ce dernier point qui fait vraiment la différence. On se connaît… ou pas (Ashab wala Aâz pour le titre en arabe), qui est un remake du film français Le jeu (réalisé par Fred Cavayé en 2018), lui-même adapté de Perfect Strangers (film italien à succès réalisé par Paolo Genovese, sorti en 2016), tient d’abord par la force de ses comédiens. Pour fêter l’éclipse lunaire, un événement rare, un groupe d’amis décide de se réunir autour d’un dîner. Ils en profitent pour se confier sur leurs quotidiens et passer une bonne soirée afin d’oublier les journées stressantes du travail. Le climat est détendu et bon enfant, ils se connaissent depuis le lycée. Le groupe est constitué de trois couples et un ami qu’on essaie…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner