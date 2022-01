“Une sortie honorable”, d’Eric Vuillard : Indochine, la guerre oubliée

Le Vietnam, cette république communiste d’Asie, vit aujourd’hui en paix, et connaît même une croissance exponentielle de son économie centralisée.

Avant d’en arriver là, deux puissances mondiales n’étaient pas arrivées à mater ce peuple qui a tant donné pour sa liberté. La France, puis les États-Unis, ont déployé des moyens énormes à la mesure de leur puissance, enclenchant l’une des plus longues guerres modernes. Aujourd’hui, ni les États-Unis ni la France n’osent affronter ce passé si douloureux. Et pour cause ! Dans les manuels scolaires, la Guerre d’Indochine existe à peine, malgré les millions de morts et de disparus qu’elle a laissés derrière elle.

Avec un sens redoutable de la narration, Une sortie honorable raconte comment, par un prodigieux renversement de l’Histoire, deux des premières puissances du monde ont perdu contre un tout petit peuple, les Vietnamiens, et nous plonge au cœur de l’enchevêtrement d’intérêts qui conduira à la débâcle.

«Une sortie honorable»

Une sortie honorable, d’Eric Vuillard, éditions Actes Sud (2022).

