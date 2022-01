Troisième dose de vaccin : pourquoi certains Marocains sont réticents

Le 28 janvier 2021, le roi Mohammed VI donnait le coup d’envoi de la campagne de vaccination. Un an plus tard, le bilan semble optimiste : à la date du 23 janvier 2022, ce sont plus de 67 % des Marocains qui ont reçu leur D1 (première dose) et 62 % qui ont reçu la D2 (deuxième dose), faisant du royaume un leader de la vaccination anti-Covid à l’échelle africaine. Une prouesse qui va bon train, d’autant plus que le Maroc ambitionne de vacciner 80 % de sa population. Si la gestion marocaine de la campagne de vaccination a été louée à plusieurs échelles, l’obligation de la troisième dose semble avoir mis un frein à cette dynamique. Cette mesure, annoncée le 4 octobre 2021 par le ministère…

