“La décision”, de Karine Tuil : dans la peau d’un juge antiterroriste 

Mai 2016.

Dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice, la juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d’un jeune homme suspecté d’avoir rejoint l’État islamique en Syrie, comme l’ont fait tant d’autres avant lui.

A ce dilemme professionnel s’en ajoute un autre, plus intime : mariée depuis plus de vingt ans à un écrivain à succès sur le déclin, Alma entretient une liaison avec l’avocat qui représente le mis en examen. Que pourra-t-elle faire en son âme et conscience, tout en respectant la loi ?

Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays… Car, parfois, il y va de tout un pays et de beaucoup de vies.

«La décision»

La décision, de Karine Tuil, éditions Gallimard (2022).

