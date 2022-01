Yema, la plateforme de VOD sur le monde arabe qui veut “résoudre les conflits familiaux”

Yema a à sa tête Juliette Gamonal, Léa Taieb et Marine Zana, trois femmes issues d’horizons distincts mais qui portent un projet commun : réunir sur une même plateforme des films de toute la zone MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord, allant du Maroc à l’Iran). À partir du début de 2022, les premiers films devraient être accessibles exclusivement en France et uniquement en vidéo à la demande dans un premier temps – comprendre qu’il n’y aura pas d’abonnement, mais simplement la possibilité de louer à l’unité.

La particularité du service résidera dans l’éditorialisation : chaque mois, une thématique sera proposée afin de braquer les projecteurs sur une sélection de films donnée, accompagnée d’un entretien avec une…