Sahara : quel rôle pour les Marocains du monde ?

En partenariat avec la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Mohammed V Rabat-Agdal (FSJES-Agdal), le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) propose depuis le 5 novembre une série de conférences sur le Sahara. La formation, intitulée “Sahara marocain : vérité et histoire”, se décline en une trentaine de vidéos accessibles sur Awacer TV, la plateforme numérique du CCME dédiée à l’immigration et aux Marocains du monde.

Au programme : retours historiques sur la question, analyse du “développement économique et humanitaire dans les provinces du Sud” ou encore étude “des traités liés à la question de la souveraineté nationale”, indique un communiqué de l’institution. Un intérêt particulier sera également porté à “l’initiative d’autonomie” et aux “recommandations du rapport…