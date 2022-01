Portrait : Tamsir Ousmane Traoré, la logistique au service de l’Afrique

U n entrepreneur né

Le monde de l’entreprise, Tamsir Ousmane Traoré connaît bien. Fils aîné d’un père logisticien et d’une mère directrice de ressources humaines, il passe sa jeunesse à Dakar, au Sénégal, puis décroche deux masters en marketing et en science de gestion à l’ESCA, à Casablanca, avant de débuter sa carrière au sein du cabinet de conseil casablancais EMC Consulting.

DG, oui, mais vendeur d’épices

“L’appel du pays se faisant de plus en plus fort”, il décide, en 2011, de rentrer au bercail “avec pour seul objectif de contribuer au développement du pays”. Il se lance dans l’entrepreneuriat à l’âge de 24 ans, concevant et développant plusieurs projets de petite envergure, innovants et créateurs de valeur…