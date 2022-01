Politique-fiction : “Anéantir”, la France de 2027, selon Houellebecq

Certains lundis de la toute fin novembre, ou du début de décembre, surtout lorsqu’on est célibataire, on a la sensation d’être dans le couloir de la mort”.

L’ambiance des romans de Houellebecq est annoncée dès les premières lignes : il est clair que le temps présent n’incite pas à l’optimisme.

Sautons à 2027 donc, période où la trame du roman est située. Pourquoi 2027 ? C’est les élections présidentielles en France. En 2015 déjà, son roman Soumission avait pour sujet les élections présidentielles de 2022 qui portaient un président issu d’un parti musulman à la tête de la république. On se rappelle du tollé qu’avait provoqué ce roman de politique-fiction.

Rebelote en 2027, donc, où cette fois-ci les candidats sont bien des “Français de souche”, avec des problèmes communs à tous les humains. Bruno Juge, le “meilleur ministre des Finances depuis Colbert”, semble être le favori des électeurs. Les sondages le donnent favori à plus de 80%, mais sa cote d’amour ne dépasse pas 11%. “Je suis venu ce soir avec un message d’espérance, et je vais faire taire les prophètes de malheur : pour la France, aujourd’hui, commencent les nouvelles Trente Glorieuses!”.

Acharné au travail, malheureux en amour à cause de son épouse volage, occupant même l’appartement de fonction réservé aux ministres pour prendre ses distances, il s’était attaché à redresser la France en la réindustrialisant. Ses succès ont fait de lui le candidat idéal pour le poste de président. Et son assistant, Paul Raison, sait qu’il fera un bon candidat.

«Anéantir»

Michel Houellebecq 325 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Le doute et le mensonge

Dès les premières pages, on a l’impression d’identifier plusieurs personnages de la scène politique française, et surtout en pleine campagne présidentielle, qui évoluent dans une France qui a réussi à redresser son économie, avec un déficit inférieur à 1% et Peugeot-Citroën qui nargue désormais les constructeurs allemands.

Tous ses succès font de Bruno Juge la cible d’attaques d’un genre particulier. En effet, une vidéo montrant son exécution à la guillotine fait fureur sur le Net. Une sorte d’attentat virtuel que les plus grands experts n’arrivent pas à sourcer. Le plus grand d’entre eux est plus qu’impuissant : “Un : on a affaire à une attaque perpétrée par des inconnus. Deux : ils peuvent réaliser des effets spéciaux numériques jugés impossibles par les meilleurs spécialistes du domaine. Trois : la puissance de calcul qu’ils peuvent mobiliser est inouïe, elle dépasse tout ce qu’on connaissait jusqu’à présent. Quatre : leurs motivations sont inconnues.”

En 2027, le monde a changé, les armes aussi. Et ni Google ni Facebook, malgré leurs moyens colossaux, n’arrivent à désarmer les hordes d’internautes qui assiègent tous les IP du monde. Ça c’est la trame du livre, mais elle ne sert qu’à introduire des personnages plus ou moins mélancoliques, qui évoluent dans un monde où il n’y a plus de place pour les exclus, quelle que soit leur exclusion.

Cette fois-ci, dans Anéantir, Michel Houellebecq ne fait pas dans la polémique: il se contente d’observer ses concitoyens, des gens ordinaires, qui ont confié leur boussole à des personnes qui elles-mêmes n’ont aucun cap.

Michel Houellebecq est probablement l’écrivain le plus connu de France, et le plus talentueux parmi ses contemporains, qu’on aime le personnage ou pas. Ses livres sont lus et traduits dans le monde en plus de 40 langues. Il a obtenu le Goncourt pour La carte et le territoire en 2010, alors que les critiques le lui prédisaient déjà pour Les particules élémentaires en 1998, ou La possibilité d’une île en 2005.