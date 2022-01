Le déficit de la balance commerciale du secteur pharmaceutique a doublé depuis 2019

B locage des exportations

Explosion…

En 2019, la balance commerciale du secteur pharmaceutique au Maroc affichait un déficit de -5,3 milliards de dirhams. Celui-ci est passé à -6,1 milliards en 2020, puis à -12 milliards l’année dernière, soit une aggravation de 15 points entre 2019 et 2020 et 96 points entre 2020 et 2021. “C’est-à-dire un taux de croissance cumulé sur 2019-2021 de +126%, un taux annuel moyen de +63%. Des chiffres jamais égalés depuis 1984”, explique Abdelmajid Belaïche. Pour l’expert, “la régression des exportations pharmaceutiques en 2020 s’explique par leur blocage, suite à un certain nombre de mesures controversées prises par la Direction du médicament et de la pharmacie (DMP) dépendant du ministère de la Santé”.