“La musique juive du Maroc” d'Ahmed Aydoun

Des siècles de vivre-ensemble laissent forcément des traces, sauf qu’on ne sait pas qui marque qui.

Les juifs du Maroc ont fait partie du paysage socioéconomique et politique du royaume depuis toujours, sans rien abandonner de leur propre patrimoine, qui est venu enrichir le substrat arabo-musulman du Maroc.

C’est donc à travers l’héritage musical juif que l’auteur se penche sur l’apport de chanteurs juifs marocains importants, au point qu’il nous arrive de fredonner leurs chansons sans forcément les connaître.

Ce livre est en anglais, français et arabe, et donc destiné à un public plus universel.

«La musique juive du Maroc»

