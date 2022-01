Karim Benz, l’acteur franco-marocain qui veut connecter Hollywood et la Silicon Valley

La street food de Los Angeles lui rappelle Marrakech. Les burritos, les tables et les camionnettes constituent, en cet automne de 2021, la pause méritée des hommes de l’inspecteur Harry Bosch qui traquent sans relâche les criminels et les flics corrompus dans la Cité des anges. Les tournages se déroulent la nuit entre 18 h et 6 h du matin, l’adaptation des scènes se fait en live. Au milieu des acteurs de cette série écrite pour Amazon par l’auteur à succès Michael Connelly, un certain Karim Benz.

Karim Benzakour de son vrai nom – il est le frère de l’actrice Nadia Benzakour – est né il y a trente-trois ans à Casablanca. Après avoir grandi un temps à Paris, où il avait même entamé des études de droit…