Interview #rebound: Mia Lahlou Filali et Mohamed Elmandjra

Dans ce deuxième épisode de la série #rebound, TelQuel donne la parole à Mia Lahlou Filali, directrice générale du groupe PHARMA 5, et Mohamed Elmandjra, fondateur et PDG d’Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM), ex-DG de Méditel, ancien président de Masimo, ViOptix, ADAC (sociétés de biotechnologies aux Etats-Unis). Regards croisés sur un exercice 2022 des plus imprévisibles.

Par Réda Dalil