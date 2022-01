Hommage en calligraphies au cheval par Ahmed Chaouki Binebine

Le cheval, la plus belle conquête de l’homme, dit-on.

C’est à dos de cheval que les plus grandes conquêtes ont été menées, d’Alexandre le Grand à Gengis Khan, en passant par les Arabes et les Romains. Mais ce sont les Arabes qui ont le plus chanté les vertus de cette belle bête.

Cette œuvre lui rend hommage à travers la traduction de 119 noms du cheval en calligraphie arabe, en français, en anglais et en espagnol, accompagnés de leur signification d’après une communication faite par l’auteur lors de la troisième édition du Salon du cheval d’El Jadida.

L’ensemble s’accompagne de 55 œuvres calligraphiques et de nombreuses reproductions d’œuvres d’artistes marocains consacrées au sujet.

«Les noms du cheval chez les Arabes»

9789954967645 490 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc