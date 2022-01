100 jours du gouvernement Akhannouch : un grand oral et peu de réponses 

Il en a fait sa promesse de campagne. Avant les élections législatives du 8 septembre, le président du RNI et ministre sortant de l’Agriculture, Aziz Akhannouch, répétait à l’envi que les Marocains méritaient mieux. Comprendre : un meilleur chef du gouvernement, une meilleure cohésion gouvernementale, un meilleur système de santé, une meilleure école publique. Bref, avoir mieux que ce qui s’est fait jusque-là sous nos cieux. Depuis, cette promesse était reprise en chœur par les militants du parti de la colombe avant le triple scrutin du 8 septembre. Avec un slogan : “Tstahel hseen” (tu mérites mieux, ndlr). Plus de 100 jours après son investiture, l’Exécutif a-t-il été à la hauteur de ses engagements ? Aziz Akhannouch a essayé tant bien que mal d’en convaincre les téléspectateurs lors d’un entretien diffusé ce 19 janvier sur Al Oula et 2M.

“Je suis optimiste”

Car la première sortie médiatique…