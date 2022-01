OPA sur les titres Lydec suite au rachat de Suez par Veolia

Le 14 janvier dernier, la Bourse de Casablanca annonçait la suspension de la cotation du titre du Lydec, en attente de “la publication d’informations importantes.” Ce 19 janvier, Lydec a publié un communiqué sur son site internet dans lequel elle fait savoir que l’offre publique d’achat (OPA) initiée en France par Veolia sur les titres de Suez, a été clôturée le 7 janvier 2022. Veolia détient désormais 86,22 % du capital et des droits de vote de Suez.

La maison mère de Lydec, Suez, passe donc officiellement sous le giron de son concurrent Veolia après cette opération. “Conformément aux termes de l’article 18 de la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, le règlement-livraison de l’offre de Veolia sur Suez entraînera le dépôt d’un projet d’offre publique d’achat sur Lydec dans les 3 jours qui suivent”, souligne le communiqué.

Pour rappel, Veolia est présente au Maroc à travers ses filiales Redal et Amendis, opérateurs de services publics chargés de la distribution d’eau et d’électricité des régions de Rabat et de Tanger, respectivement.