Amine Zarouk, président de l’Apebi : “À partir de 2022, seuls les groupes agiles dans leur transformation survivront”

T elQuel : La soudaine résurgence du virus à travers le variant Omicron tempère les espoirs d’un net rebond de l’économie en 2022. Quelles opportunités et quels défis entrevoyez-vous au cours de cette année qui débute ?

Amine Zarouk : Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la parenthèse Covid-19 au Maroc a été à l’origine de nombreuses réussites. Le royaume est d’ailleurs cité en exemple de gestion de crise à l’international. Évidemment, le rôle qu’ont joué le numérique et les nouvelles technologies dans l’atténuation de la crise sanitaire est plus que notable. Il est donc naturel que le potentiel affiché par ces sphères d’innovation donne lieu à des politiques publiques ambitieuses. Santé, agriculture, finance, éducation, offshoring et bien sûr start-ups sont autant d’écosystèmes qui pourraient accélérer leur…