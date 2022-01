Rebound : interview croisée de Souad Benbachir et Driss Benhima

T elQuel : L’arrivée impromptue du variant Omicron semble déjouer les prévisions de croissance pour 2022. Quelles opportunités et quels défis entrevoyez-vous au cours de cette année qui débute ?

Driss Benhima : La forte croissance de l’économie nationale lors des derniers trimestres semble indiquer que les marchés se comportent comme s’ils stockaient de la demande lors des ralentissements de l’activité et qu’ils la libéraient rapidement dès le retour à la normale. Les effets négatifs de cette résurgence de la maladie dont vous parlez ne font donc que précéder une période de forte croissance. Le défi est surtout d’échapper aux tendances inflationnistes que va favoriser le déséquilibre entre offre et demande. La priorité va certainement être de lutter contre le retour de l’inflation plus que de doper la…