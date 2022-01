“Les chichas de la pensée”, l’agora enfumée

Le premier collectif des chichas de la pensée explore les tréfonds de ce lieu où se construit le commun.

“Le bar à chicha manque à la littérature française”, martèlent en préface Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah, les Kids du Bondy Blog et coauteurs d’un roman et de documentaires. Or c’est un “refuge d’idées, d’histoires, de contes, de rêves”, une “arène politique et sociale”, un endroit où inventer le commun. D’où cette collection, “Les chichas de la pensée”, portée par l’association Les Nouvelles vagues et les éditions Kulte, qui a donné lieu aussi à un podcast et, en octobre dernier, à un festival à Pantin, en France. Dans ce livre, cinq voix importantes de la littérature française contemporaine construisent, en fiction, cet espace public à tort peu reconnu et l’élèvent à la dignité littéraire du café du commerce et du bar glauque.

Penser dans les volutes

Les bars à chicha des romanciers Karim Kattan, Faïza Guène et Fatima Daas, du dramaturge Mohamed El Khatib et de la poétesse Sonia Chiambretto sont très…