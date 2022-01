“Euphoria” : ça chauffe au lycée

La série phare de HBO revient pour une deuxième saison toujours aussi sombre et provoc.

Il y presque trois ans, la série Euphoria, diffusée sur la chaîne HBO, crée l’évènement. Avec son style sombre et réaliste, évoquant notamment Kids (long-métrage évènement de Larry Clarke), ses looks et maquillages hauts en couleur, et ses personnages qui incarnent la Gen Z (née entre 1997 et 2010), la série fait l’unanimité à la fois auprès du public et des critiques. Euphoria suit le quotidien de Rue (incarnée par Zendaya), une adolescente souffrant d’addiction et tout récemment sortie d’un centre de désintoxication, et son groupe d’amis. Parmi eux, Jules, jeune adolescente transgenre en quête de soi, meilleure amie de Rue mais aussi objet de son amour, Fez, dealer de drogue au cœur d’or, Cassie, éternelle romantique, ou encore l’effrayant Nate, star de son lycée aux tendances violentes, notamment envers les femmes. Au moment de sa sortie, la série fait néanmoins scandale pour sa représentation extrêmement graphique de la sexualité de…